Политика Грибной сезон! С 6 сентября до 15 ноября Беларусь упрощает для украинцев условия пересечения границы

2021-09-06 14:47

Беларусь упростит условия пересечения границы для граждан Украины, жителей приграничных районов, которые направляются собирать грибы и дикие ягоды, упрощенный пропуск лиц на территорию белорусского заповедника Ольманские болота будет действовать с 6 сентября до 15 ноября, сообщает Госпогранслужба Украины.

Украинцев будут пропускать в Беларусь с 6 утра до 20:00, но с условием возвращения в Украину в тот же день.

Будут открыты следующие места упрощенного пересечения границы:

Познань - для жителей населенных пунктов Познань, Глинное, Обсич, Дубно, Хмель.

Березовое - для жителей населенных пунктов Заболотье, Грабунь, Березовое, Глинное, Дубно, Хмель.

Дроздынь - для жителей населенных пунктов Старое Село, Дроздынь, Заболотье.

Для пересечения границы нужно иметь при себе национальный паспорт гражданина Украины, для детей свидетельство о рождении, справку из сельского исполнительного комитета с вклеенным фото и подписью председателя сельского совета с печатью, пропуск, выданный пограничной службой Беларуси, на право пребывания в пограничной полосе, именную квитанцию об оплате за посещение заповедника Ольманские болота.



"Пересечение государственной границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах. Пропуск лиц по паспортному документу в формате ID-карты осуществляться не будет",- отметили в ГПСУ.