Политика 9 сентября Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для обращения к Конгрессу США

2021-09-07 15:55

Верховная Рада проведет 9 сентября внеочередное заседание, на котором планируют принять обращение к Конгрессу США относительно предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Рада на внеочередном заседании рассмотрит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). Ориентировочно внеочередная сессия состоится в четверг!" - написал он в телеграм.

По словам нардепа, статус MNNA сделает Украину ключевым союзником США в Восточной Европе.

Для созыва внеочередного заседания собрали 154 подписи нардепов.

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