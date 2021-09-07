Политика Кремль начал «торговаться» из-за встречи Зеленского и Путина, – МИД Украины

2021-09-07 19:20

РФ должна согласиться на встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. В Кремле «начали торговаться» относительно условий предстоящей встречи.

Об этом в понедельник, 7 сентября, заявил главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в утреннем эфире «1+1».

Так глава ведомства ответил на вопрос, согласится ли Украина на встречу, если тема Крыма подниматься не будет.

«Хорошая новость — они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видение этой встречи, то теперь они уже торгуются по поводу повестки дня», — считает Кулеба.

Министр также отметил, что саммитом «Крымская платформа» Украина показала, что не забудет о Крыме.

«Крым — это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет на повестке дня при любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», — добавил глава украинского МИД.

Ранее мы писали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава России Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако, вопрос деоккупации Крыма «не может быть на повестке переговоров».

Сейчас продвижений в подготовке переговоров президентов Украины и РФ нет, потому что Зеленский хочет обсуждать вопрос с Крымом, считает Песков.