Политика У Зеленского анонсировали еще одну поездку в США: визит состоится до конца сентября

2021-09-08 19:40

О намерениях главы государства рассказал пресс-секретарь президента. Зеленский собирается посетить 76-ю сессию Генассамблеии ООН

Президент Украины готовится к новому визиту в Соединённые Штаты Америки.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Олег Никифоров в эфире телеканала "ДОМ".

По словам спикера, Зеленский намерен посетить 76-ю Генассамблею ООН, которая состоится в Нью-Йорке. Мероприятие открывается 14 сентября, но прения пройдут с 21 по 27 сентября.

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский уже посещал с официальным визитом США с 31 августа по 3 сентября. В Штатах глава государства встретился с руководителем Белого дома Джо Байденом, после чего отправился в Калифорнию, где пообщался с представителями IT-отрасли и стартаперами.