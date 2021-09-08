Политика Газ в Европе подорожал до рекордного максимума: чего ждать Украине

2021-09-08 21:40

Цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме.

Цена газа октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF превысила исторический максимум, достигнув 55,1 евро за мегаватт-час, что соответствует 670 долларам за тысячу кубометров.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе – низкие запасы газа в европейских хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать поставки в Европу, цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме и уже превысили 20 тыс. гривен за тысячу кубометров.

Что ждет Украину:

Эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский заявил о том, что Украина не может повлиять на ситуацию с ценами на внутреннем рынке, которые достигают рекордного значения.

"Сейчас мы побили исторический максимум цены. До этого цена достигала рекордных 450 долларов в 2008 году в Юго-Восточной Европе. Сложно сказать, какими будут цены на газ в зимний период. Посмотрим. Сейчас ситуация складывается под логику запуска "Северного потока-2", в том числе. Плюс есть дефицит поставок сжиженного газа на европейский рынок. Сейчас на газовом рынке явный пузырь", - сказал Землянский.

"Стоимость фьючерса и стоимость реальной партии ресурса - две большие разницы. Сейчас идет большая игра, в том числе за то, чтобы Европа сняла ограничения, наложенные на "Северный поток" и его сухопутное продолжение "Opal". Это большая игра и большие деньги, кто-то на этом очень неплохо заработает. Надо наращивать добычу, этим надо было раньше заниматься. Сейчас уже ничего сделать нельзя. Нужно работать над развитием собственной добычи", - добавил эксперт.

Цена на газ: что необходимо знать

1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки 650 долл. за тысячу кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб.

Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупреждает, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за повышения цен на газ этой осенью могут вырасти на 40%.