Политика Правительство Дании обязали мигрантов и беженцев отрабатывать все расходы на них

2021-09-10 09:23

Правительство Дании изменило правило выплат материальной помощи беженцам, выдвинув ряд новых требований. Так, некоторым мигрантам в Дании теперь придется отрабатывать 37 часов в неделю, чтобы получать государственную помощь, сообщает BBC.

Соответствующее заявление сделала глава правительства страны Метте Фредериксен.

"Мы хотим ввести новую трудовую логику, согласно которой люди обязаны вносить свой вклад и приносить пользу. Если мигранты и беженцы не смогут трудоустроиться на постоянной основе, им придется работать для получения помощи", - заявила глава правительства Дании.

На начальном этапе нововведения будут касаться тех мигрантов, кто в течение трех-четырех лет получал государственную помощь, однако до сих пор не имеет определенного уровня знаний датского языка.

Премьер-министр подчеркнула, что правила направлены прежде всего на женщин-мигранток. Правительство заявило, что шесть из десяти женщин из Ближнего Востока, Северной Африки и Турции не работают, находясь в Дании.

В датском правительстве считают, что эта инициатива поможет мигрантам в интеграции в общество.

"Слишком долго мы многим оказывали медвежью услугу, ничего от них не требуя", - подчеркнула Фредериксен.