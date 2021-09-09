Политика Лавров назвал условие для нормандской встречи

2021-09-09 20:40

Встреча представителей Франции, Украины, Германии и России может состояться при условии обсуждения Минских соглашений. Глава МИД РФ исключает присоединение к формату других стран

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал условие для встреч представителей стран нормандской четвёрки.

Об этом глава внешнеполитического ведомства государства-агрессора заявил на пресс-конференции.

Министр иностранных дел РФ заявил, что Москва согласиться на проведение встречи только при том условии, что на ней будут обсуждаться вопросы выполнения Минских соглашений. При этом, Лавров исключил возможность изменения договорённостей или обсуждение возможности присоединения к формату других стран.

"Если это будет попыткой попыткой их переписывать или втягивать в этот формат другие страны, как этого хочет Киев, едва ли нам имеет смысла собираться", - заявил глава МИД РФ.