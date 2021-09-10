Политика На кадровые перестановки в НАК Нафтогаз отреагировал Госдепартамент США

2021-09-10 15:47

Белый дом обеспокоен кадровыми перестановками в компании НАК Нафтогаз-Украина, в том числе недавним увольнением троих членов наблюдательного совета.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве "Нафтогаза", в том числе уходом в отставку независимых членов совета", - заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Он отметил, что в США понимают, что Украина "делает усилия для поиска решения, которое бы соответствовало принципам корпоративного управления, предусмотренным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и обеспечило бы здравое управление Нафтогазом".

Также он призвал к незамедлительному продвижению этих усилий.

"Мы приветствуем активную вовлеченность правительства Украины в процесс позитивного урегулирования этого вопроса", - заявил Прайс.

Правительство Украины накануне получило заявления об отставке всех трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза": Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо ван дер Хейдена (Бельгия). Они считают, что назначение главой правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и его последующие действия резко ухудшили взаимоотношения с наблюдательным советом и правлением, а также поставили под вопрос будущее компании и ее финансовое состояние.

Напомним, в апреле главой Нафтогаза вместо уволенного Андрея Коболева стал Юрий Витренко. Причиной кадровых перестановок стали убытки компании в 2020 году в размере 19 млрд гривен.