Политика Оккупанты в Крыму решились построить новый город. Но не говорят, где именно

2021-09-11 12:30

Россия восьмой год продолжает оккупировать украинский полуостров.

Один из членов российской оккупационной администрации Крыма Евгений Кабанов заявил о том, что на полуострове построят “новый курортный город”. Однако он не рассказал, где именно оккупанты собираются строить курорт.

«Надо формировать базу для жилищного строительства и новых рекреационных кластеров, новых рекреационных городов. Сейчас под руководством Хуснуллина (“вице-премьер” оккупационной администрации) и “главы республики” рассматриваем и в ближайшее время презентуем появление нового города в Крыму. Курортного”, - цитирует его пропагандистский канал “Крым 24”.

Он добавил, что часть средств на проект даст Россия, а часть инвесторы.

Отметим, что международное сообщество не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Даже страны-союзники России. Украина в этом году создала Платформу по дэоккупации Крыма.

Первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа в Киеве. В нем приняли участие представители 46 государств, НАТО, ЕС, Совета Европы и ГУАМ. По итогам саммита они подписали Декларацию, закрепив статус Крымской платформы как консультационно-координационный формата деоккупации полуострова. Подписанты согласились с необходимостью усиления давления на Россию, в частности санкционного.