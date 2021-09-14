Политика 73 депутата Верховой Рады лишены выплат из-за прогулов

2021-09-14 10:50

В аппарате Верховой Рады сообщили, что 73 политика лишены выплат на выполнение депутатских полномочий за июль. Деньги они не получат из-за прогулов. 

Как сообщают Українські новини, всего им было начислено 45 тысяч гривен, но после подсчета прогулов, деньги решили не давать.

Решение о прекращении выплат принято в связи с пропуском более 30% голосований или 50% заседаний комитета.

В частности, в августе депутатскую зарплату не получат председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, сопредседатели фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович и Юрий Бойко, председатель партии "За майбутнє" Игорь Палиця, а также депутаты Илья Кива, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Сергей Шахов, Александр Дубинский и Гео Лерос.

Распоряжение о прекращении таких выплат выдает председатель Совета по решению регламентного комитета.

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