Политика Разумков прокомментировал процедуру своего отзыва с должности спикера ВР

2021-09-14 16:40

Отстранить с должности спикера может только Верховная Рада

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что процедура по устранению его с должности не запущена.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

"Устранить или отозвать с должности меня может только Верховная Рада Украины. Там есть отдельная процедура. На сегодня она не запущена. Никто из народных депутатов не обращался с предложением о моем отзыве. Я понимаю, что принципиальные позиции не всегда всем нравятся, но такой уж я есть, и меняться тоже не буду", - сказал Разумков.