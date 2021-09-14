Политика Кулеба обеспокоен безопасностью границы с Беларусью

2021-09-14 17:20

Украина недостаточно инвестировала в границу, а теперь существует угроза наплыва мигрантов с территории Беларуси, говорит Кулеба.

Границы Украины уязвимы, в том числе для нелегальных мигрантов, которых может отправить формальный глава Беларуси Александр Лукашенко. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью The Independent во вторник, 14 сентября.

"Откровенно говоря, сейчас у нас проблема, поскольку мы недостаточно инвестировали в границу. Теперь мы смотрим на это и видим это как идеальную уязвимость для диверсионных групп или мигрантов, которых Лукашенко может переслать к нам", - сказал Кулеба.

Министр обеспокоен укреплением связей между Минском и Москвой, а также проводимыми военными учениями Запад-2021. По его словам, эти учения позволяют наглядно увидеть, что может произойти с Украиной в будущем.

Ранее Кулеба заявил, что Киев не верит обещаниям Запада. Опыт научил Украину полагаться только на себя. Для этого нужно научиться превращаться в гибкое военное государство по типу Израиля, считает министр.

Также министр заявил, что президента США Джо Байден открыт для сотрудничества с нами. Джо Байден пообещал, что Украина лицом к лицу с Российской Федерацией не останется. Это "очень важное обязательство".