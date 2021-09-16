Донбасс, паспортизация и санкции: какие вопросы СНБО может рассмотреть на заседании

Президент Владимир Зеленский 17 сентября созывает Совет национальной безопасности и обороны. Во время заседания могут рассмотреть вопрос Донбасса.
Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила "слуга народа" Ирина Верещук. Нардеп надеется, что обсудят ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях.
Потому что через несколько дней будут выборы в Госдумы России. И это – важный вопрос. Потому что есть паспортизация. И есть, как я теперь слышу, едва не насильственный своз граждан Украины в Россию,
– сказала она.
По ее словам, в этом контексте СНБО должен принять решение:
как действовать;
к кому обращаться;
какие санкции просить ввести;
какия ограничения ввести самим.
"Никаких санкций в отношении людей, граждан Украины, которые вынуждены оставаться на временно оккупированных территориях Донбасса, не будет", – добавили Ирина Верещук.