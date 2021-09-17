Политика Армения подала иск на Азербайджан в Международный суд ООН - нарушена конвенция 1965 года

2021-09-17 10:45

Армения подала иск на Азербайджан в Международный суд ООН, обвинив Баку в расовой дискриминации армян, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз суда.

По мнению армянской стороны, Азербайджан нарушил Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятую Генассамблеей ООН в 1965 году.

Отмечается, что "десятилетиями Азербайджан подвергал армян расовой дискриминации", и что "в результате проводимой государством политики ненависти армяне подвергались систематически дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим видам насилия".

Армянская сторона также утверждает, что в сентябре 2020 года Азербайджан вновь нарушил конвенцию во время вооруженного конфликта между странами.

"Даже после окончания боевых действий, после прекращения огня, которое вступило в силу 10 ноября 2020 года, Азербайджан продолжает участвовать в убийствах, пытках и других издевательствах над армянскими военнопленными", – отмечается в иске.

"Армения просит суд привлечь к ответственности Азербайджан за нарушения конвенции, чтобы предотвратить будущий вред и возместить ущерб, который уже был причинен", – говорится в нем.