Политика Новые санкции, расходы на оборону и реестр олигархов: итоги заседания СНБО

2021-09-18 12:00

 

Совет национальной безопасности и обороны Украины провел в пятницу, 17 сентября, очередное заседание. На повестке дня были новые санкции, вопрос расходов на оборону и закон об олигархах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
Санкции за выборы в Госдуму РФ

СНБО на заседании принял пакет санкций против организаторов, агитаторов и наблюдателей на выборах в российскую Госдуму, которые проводятся на оккупированных территориях Украины. Как отметил Данилов, санкционный список будет расширяться.

Кто уже попал под санкции:

53 члена территориальных избиркомов;

33 кандидата в депутаты Госдумы РФ.

Против этих лиц будет применен весь пакет санкций - 12 ограничений. Санкции введет в действие президент Украины своим указом в ближайшее время.

Под санкции могут попасть и иностранцы, которые будут участвовать в российских выборах в оккупированном Крыму и ОРДЛО. СНБО знает о таких гражданах Франции, Венесуэлы и Сербии.
Санкции против отравителей Навального

Под новые санкции СНБО также попали 7 сотрудников Федеральной службы безопасности России. По словам Данилова, они имели непосредственное отношение к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.
Расходы на оборону в 2022 году

На заседании СНБО также обсудили увеличение расходов на оборону в Государственном бюджете на 2022 год. В бюджете на следующий год заложили на оборону 5,95% от ВВП страны, то есть 319,4 млрд гривен.

Куда потратят эти средства:

увеличение денежного довольствия военным;

закрытие вопроса с жильем для ветеранов;

финансирование украинских ракетных программ и другого новейшего вооружения;

развитие Военно-морских сил Украины.

Система мониторинга олигархов

СНБО завершил работу над системой мониторинга олигархов в Украине. Эта система нужна для функционирования закона о деолигархизации.

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