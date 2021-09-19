Политика Разумков высказался о своей отставке

2021-09-19 12:00

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о своей возможной отставке с поста главы парламента.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" он заявил, что готов раздать депутатам подписные листы в любой момент.

"Пожалуйста, если есть желание поменять председателя Верховной Рады, все знают: если придет запрос - сразу выдам подписные листы… Буду работать дальше, сколько мне отведено. Разговоры о моей отставке ходят давно. Я этого не боюсь", - сказал Разумков.

Он отметил, что не расценивает недавнюю неожиданную смену охраны, как давление.

"Что касается давления. С одной стороны, когда ты находишься на болоничном, а тебе начинают менять охрану, - для кого-то это, может быть, было бы давлением. Для меня это не является давлением, потому что я до должности главы Верховной рады обходился без охраны", - отметил спикер Рады.

Отметим, что сейчас Дмитрий Разумков находится на больничном, поскольку второй раз заразился коронавирусом.

Разумков также добавил, что после окончания его каденции пользоваться услугами охраны он не планирует, поскольку он сможет "спокойно смотреть людям в глаза" и подчеркнул, что этого сделать не смогут многие его коллеги.