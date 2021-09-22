Политика Радикальное движение "Талибан" запросило возможность официально выступить в ООН

2021-09-22 12:23

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" запросило разрешения выступить перед мировыми лидерами Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на этой неделе и назначило своего представителя из Дохи Сухейла Шахина послом Афганистана в ООН.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее письмо министра иностранных дел Афганистана Амира Хан Моттаки к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

В письме талибов говорится, что миссия представителя прошлого правительства при ООН Гулама Исакзайя завершена и он якобы больше не может представлять страну.

Как пояснил представитель генсека Фархан Хак, сложившаяся ситуация "может привести к противоречию".

Он же уточнил, что письмо передано мандатной комиссии, однако она вряд ли соберется до понедельника, 27 сентября. Именно в этот день завершается сессия Генассамблеи.

На этой неделе на ГА ООН проходят выступления лидеров стран мира. Часть выступающих находятся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, часть - просто направляют в ООН видеообращение.

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