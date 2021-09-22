Политика "Хотели убить": МВД не считает, что целью нападения на Шефира было запугивание

2021-09-22 16:40

 

Глава МВД убежден в том, что целью нападения на первого помощника президента Украины было убийство. Национальная полиция сейчас рассматривает три основные версии.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга.

По словам главы МВД, целью нападения было покушение на жизнь Сергея Шефира, а не попытка напугать команду президента Украины. Монастырский подчеркнул, что сегодняшний инцидент никак не отметится на будущих реформах в стране, в том числе на борьбе с преступностью.

"Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Подчеркиваю, что команду президента не напугать, те реформы, которые начаты, в том числе в борьбе с организованной преступностью, будут продолжены”, - заявил Монастырский.

Национальная полиция, со своей стороны, рассматривает три основные версии нападения:

  • покушение с целью дестабилизации политической ситуации в Украине;
  • покушение через государственную деятельность;
  • покушение с участием иностранных спецслужб.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что сегодня неизвестный обсртелял автомобиль в котором находился первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

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