Политика В СБУ рассказали, сколько раз угрожали Зеленскому

2021-09-22 20:20

С 2019 года правоохранители зафиксировали 22 сообщения с угрозами в адрес президента Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщили в СБУ в ответ на информационный запрос издания «РБК-Украина» в субботу, 22 сентября.

Еще три сообщения с угрозами за этот период адресованы министру внутренних дел.

«В ведомстве не уточнили о ком конкретно идет речь. Так, с 2019 года в должности президента Петра Порошенко заменил Владимир Зеленский, а на посту главы МВД Арсена Авакова сменил Денис Монастырский», - говорится в сообщении издания.

Однако стоит отметить, что второй тур президентских выборов в Украине состоялся 21 апреля 2019 года, а Монастырский сменил на посту министра Авакову чуть больше двух месяцев назад - 16 июля 2021 года.

Стражи порядка установили причастность 16 человек к анонимным сообщениям такого характера.

В ведомстве напомнили, что такие действия могут быть квалифицированы по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание - пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее мы уже сообщали, что стражи порядка задержали жителя Кривого Рога, который угрожал взорвать квартиру в многоэтажке, где проживают родители президента Укарины Владимира Зеленского.

Также мы писали, что Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Соответствующее решение поддержали 235 народных депутатов Украины.