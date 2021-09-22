Политика Кулеба назвал выборы в Госдуму в Крыму и на Донбассе преступлением

2021-09-22 22:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Россия как государство-оккупант грубо нарушила международное право, когда провела выборы в Государственную думу на оккупированных территориях.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Сейчас мы не можем остановить Россию - это суровая реальность жизни, но идет фиксация доказательств совершения преступления Россией на оккупированных территориях, - отметил Кулеба. - И придет время, когда все эти доказательства станут основой для привлечения России к ответственности - и политической, и юридической».

По его словам, Украина фиксирует «политически и юридически» на уровне нот, принятых документов факты нарушений, совершенных Российской Федерацией.

Кулеба назвал выборы в Донбассе и в Крыму «бутафорией, которая направлена ​​лишь на показательную легитимизацию и демонстрацию политической силы на этих территориях».