Спорт видео Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов перед боем

2021-09-23 21:40

 

Александр Усик и Энтони Джошуа впервые встретились перед поединком за звание чемпиона мира. Украинец и британец 23 сентября приняли участие в пресс-конференции.

Первая встреча Усика и Джошуа

В конце медиамероприятия боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Титулы Джошуа в руках держал его промоутер Эдди Хирн.

Боксеры подошли друг к другу достаточно близко, однако обошлись без провокаций, в отличие от Сауля Альвареса и Калеба Планта.

Усик и Джошуа в течение нескольких секунд смотрели друг другу в глаза, после чего пожали руки и разошлись.

 

 

- Усик и Джошуа встретятся на ринге 25 сентября. Поединок боксеров состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Вечер бокса стартует в 22:00.

- Джошуа в бою с Усиком будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе.

- Для украинского боксера это только третий бой в тяжелом дивизионе. До этого Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

 

 

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