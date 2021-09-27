Политика Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана

2021-09-27 15:46

Таджикистан вмешивается во внутренние дела Афганистана. Об этом заявил и.о. зампредседателя афганского правительства талибов Абдул Гани Барадар, сообщает ANInews.

Гани Барадар заявил в интервью телеканалу Аль-Джазира, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела, и пригрозил последствиями.

"Таджикистан вмешивается в наши дела, но на каждое действие есть реакция", - сказал Барадар.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ранее заявил о необходимости создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана для предотвращения возможной экспансии террористических групп.

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид ответил, что "Талибан" отправил тысячи боевиков в афганскую провинцию Тахар на границе с Таджикистаном "для противодействия угрозам безопасности".