Политика В Украине резко ответили Путину на слова о пересечении "красных линий" из-за прихода НАТО

2021-09-27 21:00

 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил президенту России Владимиру Путину на слова о пересечении "красных линий" из-за прихода НАТО на украинскую территории. Говорит, что Украина сама разберется, что ей делать.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу главы МИД Украины.

По его словам, "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ.

"С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", - заявил Кулеба.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Путин считает возможное расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины якобы пересечением ее "красных линий".

Напомним, Путин и Лукашенко обсудили возможное размещение войск НАТО в Украине.

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