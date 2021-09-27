Политика Венгрия ответила Украине на заявление о новом контракте с Газпромом

2021-09-27 21:20

Будапешт посчитал заявление Киев "вмешательством во внутренние дела страны". В Венгрии попросили Украину "не путать экономические отношения с политическими".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что заявление Киева относительно нового контракта с "Газпромом" является "вмешательством во внутренние дела страны".

Об этом сообщило информационное-агентство "РИА Новости".

"Мы делаем так, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, это наше дело, это никакого отношения не имеет ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям. Я прошу не путать, это разные вещи. Когда я еду в Киев, я никогда не смотрю на то, кто был в Киеве раньше, кто что подписал", - заявил Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии предложил, чтобы Киев "не путал подписание экономических соглашений с другими политическими решениями.

Ранее сообщалось, что Украина может потерять транзит природного газа своей территорией. Глава компании "Оператор ГТС Украины" считает, что новый долгосрочный контракт на поставки природного газа между Россией и Венгрией может привести к сокращению или полной приостановке транзита топлива через территорию Украины.

Глава компании отметил, что решение о подписании 15-летнего контракта на поставки газа Венгрии в обход Украины свидетельствует о том, что российский монополист готов поставлять топливо даже по более длинному маршруту, лишь бы ограничить в транзите Украину.