Политика Официальный Киев хочет до ухода Меркель провести встречу лидеров Нормандской четверки

2021-10-01 16:31

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что официальный Киев планирует в ближайшее время провести встречу лидеров нормандского формата. 

Говоря в эфире ТВ о сроках встречи Ермак отметил, что "важно, чтобы встреча состоялась еще при каденции канцлера Германии Ангелы Меркель".

По словам Ермака, на данное время продолжаются консультации между представителями Украины, Германии, Франции и России по поводу новой встречи лидеров государств по урегулированию на Донбассе.

"Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров нормандского формата состоялась еще до конца каденции Меркель, потому что она очень много для этого сделала. И мы имеем на сегодня только двух свидетелей, которые были на подписании минских договоренностей. И нам важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время", - подчеркнул Ермак.

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