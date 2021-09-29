Политика СНБО поручил Кабмину провести аудит военно-технического сотрудничества с другими странами

2021-09-29 09:40

По инициативе Совета нацбезопасности и обороны в Украине будет проведен аудит состояния военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами за прошлый трехлетний период.

Как информирует пресс-служба СНБО, аудит проведут "с целью улучшения позиций Украины на мировом рынке вооружений и укрепления потенциала государства в сфере ВТС".

СНБО поручил Кабмину в шестимесячный срок обеспечить проведение осмотра ВТС Украины.

В рамках аудита проанализируют: эффективность военно-технического сотрудничества Украины со странами мира и факторы, влияющие на это; тенденции развития мирового рынка вооружения, военной и специальной техники; финансовые показатели экспорта вооружения и военной техники; потенциал и перспективные направления развития военно-технического сотрудничества; результаты деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций промышленности и науки, а также обеспечение сектора безопасности и обороны.

На основе результатов аудита будет разрабатываться Стратегия военно-технического сотрудничества Украины на ближайшие 5 лет.