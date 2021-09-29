Политика ЕСПЧ признал вину России в беззаконии, которое охватило Приднестровье

2021-09-29 12:40

Незаконные тюрьмы в приднестровском регионе представляют большую опасность для жизни и здоровья заключенных и по решению ЕСПЧ ответственность за них лежит на Кремле, пишет Timpul.

Европейский суд по правам человека на основании жалобы, поданной матерью умершего заключенного, пришел к выводу, что вину России в беззаконии Приднестровья можно считать доказанной.

По данным ЕСПЧ, сепаратистский режим в Тирасполе продолжает пользоваться военной, политической и экономической поддержкой России, поэтому в этом случае он обязал Москву выплатить матери задержанного, умершего в 2013 году в приднестровской тюрьме, 26 тысяч евро в качестве компенсации.

По словам юриста ассоциации Promo-LEX, который представлял заявителя в Страсбургском суде, так называемая пенитенциарная система в приднестровском регионе — это машина, перемалывающая жизни.

ЕСПЧ установил, что сын заявительницы заразился туберкулезом и ВИЧ в пенитенциарном учреждении Приднестровья в 2006 году. Хотя администрация заметила ухудшение здоровья потерпевшего в июле 2013 года, они поместили его в медицинское отделение тюрьмы только в начале октября, а в гражданскую больницу — незадолго до смерти, когда спасти его было невозможно.

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Политика

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