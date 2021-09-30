Политика документ Главный "Слуга народа" инициировал отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - начался сбор подписей

2021-09-30 11:35

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставку Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады.

Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк.

«Арахамия запросил подписные листы для снятия главы парламента. Добавьте в программу Трускавца интерактивное задание — собери 150 подписей», — написал он.

«Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия», - подтвердил Разумков в Facebook .

Разумков добавил, что он "сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады", и уже 30 сентября депутаты получат подписные листы.

Спикер парламента также пожелал коллегам "продуктивной работы в Трускавце".

Напомним, еще зимой текущего года СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя Раду  вице-спикера Руслана Стефанчука. Причиной тому стала якобы излишняя самостоятельность Дмитрия Разумкова, который якобы имеет собственные политические взгляды и старается не зависеть от Офиса президента.

subscriber subscriber

Еще по теме

документ Дмитрий Разумков выздоровел от COVID-19 и выставил свой негативный тест в Facebook

2021-09-27 09:40

Арахамия назвал точку невозврата в отношениях "Слуги народа" и Разумкова

2021-09-23 20:00

Разумков высказался о своей отставке

2021-09-19 12:00

Разумков прокомментировал процедуру своего отзыва с должности спикера ВР

2021-09-14 16:40

Еще новости в разделе "Политика"

документ Главный "Слуга народа" инициировал отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - начался сбор подписей

2021-09-30 11:35

США пытается убедить Китай сократить закупку иранской нефти

2021-09-30 10:03

В Кабмине отрицают, что Украина не соответствует критериям безвиза с ЕС

2021-09-29 19:40

Кулеба пригрозил России серьезными проблемами

2021-09-29 19:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

документ Главный "Слуга народа" инициировал отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - начался сбор подписей 2021-09-30 11:35
США пытается убедить Китай сократить закупку иранской нефти 2021-09-30 10:03
В Кабмине отрицают, что Украина не соответствует критериям безвиза с ЕС 2021-09-29 19:40
Кулеба пригрозил России серьезными проблемами 2021-09-29 19:00