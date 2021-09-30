Политика документ Главный "Слуга народа" инициировал отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - начался сбор подписей

2021-09-30 11:35

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставку Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады.

Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк.

«Арахамия запросил подписные листы для снятия главы парламента. Добавьте в программу Трускавца интерактивное задание — собери 150 подписей», — написал он.

«Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия», - подтвердил Разумков в Facebook .

Разумков добавил, что он "сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады", и уже 30 сентября депутаты получат подписные листы.

Спикер парламента также пожелал коллегам "продуктивной работы в Трускавце".

Напомним, еще зимой текущего года СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя Раду вице-спикера Руслана Стефанчука. Причиной тому стала якобы излишняя самостоятельность Дмитрия Разумкова, который якобы имеет собственные политические взгляды и старается не зависеть от Офиса президента.