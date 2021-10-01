Политика Евросоюз выдвинул официальному Киеву невыполнимое требование по безвизовому режиму

2021-10-01 13:50

Евросоюз выдвинул Украине новую рекомендацию по безвизовому режиму, пишет ЕП.

"Впервые за время безвизового мониторинга ЕС выдвинул в адрес Украины еще одну "рекомендацию", которой до сих пор не звучало. Евросоюз хочет, чтобы все безвизовые государства со временем "синхронизировали визовую политику с европейской", - говорится в сообщении.

Для Украины такое требование совершенно неприемлемо. Посколько оно предполагает необходимость ввести визы для Турции или других дружественных стран.

"Однако и ЕС не планирует уступать и сейчас обсуждает, что делать с теми странами, которые уклоняются от выполнения этого требования. При этом Украина здесь также "попала под раздачу за компанию": это требование адресована прежде всего Сербии, которая стала точкой въезда в Европу граждан азиатских государств, как то из Бангладеша, которые затем нелегально направляются в ЕС", - говорится в статье.

Отмечается, что данный вопрос могут обсудить во время саммита Украина-ЕС в октябре.

Также издание сообщает, что документ ЕС, посвященный механизму приостановления безвиза, указывает на недоработки Украины в сфере борьбы с коррупцией.

Бельгия в документе напомнила, что в 2017 году, принимая решение о визовой либерализации, ЕС пошел на уступки и закрыл глаза на то, что Украина не отвечала отдельным антикоррупционным индикаторам ПДВЛ ( "безвизового" плана действий). Поэтому Брюссель предлагает напоминать Украине об этом, а также о возможных последствиях для безвиза.

Как отмечается в статье, об "угрозе потери безвиза" пока можно забыть. Она может появиться в случае ухудшения миграционных показателей или отката реформ, но оснований для этого нет.