Политика Венгрия озвучила, как отомстит Украине за критику договора с Газпромом

2021-09-30 21:00

В ответ на критику подписания договора с российским Газпромом Венгрия должна заблокировать переговоры о членстве Украины.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляс, пишет Magyarnemzet.

Он сказал, что Украина якобы обидела Венгрию еще до того, как та подписала соглашение с российским газовым монополистом. По его словам, Украина "грубо ограничила использование родного языка венгров на Закарпатье" путем принятия поправок в закон об образовании и "не учитывая международные позиции" о них.

Гуляс считает, что наказанием для Украины должно быть продолжение блокирования ее переговоров с НАТО о возможном членстве.

Напомним, венгерская госкомпания MVM CEEnergy Zrt подписала договор с Газпромом о получении газа из РФ в обход Украины. Соглашение подписано до 2036 года.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что подписание Венгрией договора с Газпромом – это политическое решение, которое принято в угоду России и в ущерб нацинтересам Украины и отношениям Киева и Будапешта.