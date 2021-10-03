Политика Стало известно о планах создания в Украине военной миссии ЕС

2021-10-03 12:00

Евросоюз может создать в Украине военную учебную миссию ЕС в качестве солидарности с Киевом.

Об этом пишет газета Welt am Sonntag, ссылаясь на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.

По данным журналистов, миссия может получить название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine.

Создание военной учебной миссии ЕС, как считают в Брюсселе, можно будет считать выражением солидарности с Украиной в условиях военной агрессии со стороны России и оккупации Крыма.

Помимо этого, в документе ведомства сказано о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины. Обращение с просьбой о создании учебной миссии главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подписали главы МИД и Минобороны Украины.