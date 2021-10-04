Политика Выборы в Грузии: правящая партия Грузинская мечта победила, набрав 46,65% голосов

2021-10-04 08:26

В Грузии по итогам подсчета ЦИК итогов голосования на местных выборах на 99,92% избирательных участках убедительно лидирует правящая партия Грузинская мечта.

Так, по пропорциональным спискам Грузинская мечта получила поддержку 46,65% избирателей, оппозиционная партия Единое национальное движение, неофициальным лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили – 30,7%.

В выборах приняли участие 1 815 776 человек, что составляет 51,92% процента от общего числа избирателей.

Также подтвердилось, что в Тбилиси будет назначен второй тур выборов мэра – ни один из 16 кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей.

По результатам обработки результатов голосования с 96,23% избирательных участков, лидирует кандидат от Грузинской мечты Каха Каладзе, получивший 44,96%. За ним идет кандидат от оппозиционной партии Единое национальное движение Ника Мелия – 33,94%. На третьем месте кандидат в мэры от партии Для Грузии, бывший премьер Георгий Гахария – 9,33%.

Второй тур местных выборов в Тбилиси состоится 30 октября.