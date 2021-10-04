Политика Разумков о своей отставке: Затягивать не буду, но пойдем по регламенту

2021-10-04 16:20

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал, что не будет затягивать вопрос своей отставки, но при этом проследит за тем, чтобы все было согласно регламенту. А это означает, что на этой пленарной неделе его отставку рассмотреть не получится.

Об этом сообщил Дмитрий Разумков в ходе брифинга после согласительного совета, передает "Украинская правда".

По словам Разумкова, этого нельзя будет сделать чисто физически, так как процедура включает в себя составление подписных листов, физический аудит, подготовку отчета главы, раздача его всем нардепам.

"Раздать его не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады, – невозможно. Объективно невозможно", - добавил Разумков и пообещал, что затягивать этот вопрос не будет, так как понимает, что у него за спиной будут говорить его коллеги.

При этом Разумков уверяет, что всегда придерживается своего слова. Он напомнил, что выдал подписные листы за свою отставку в тот же день, как они поступили, в течение нескольких часов.

"И так же будет здесь: пройдем по регламенту – дальше определится Верховная Рада. По результатам на табло посмотрим, куда будем двигаться дальше", – отметил сипкер.

Тем временем появилась информация, что в "Слуге народа" действительно не планируют рассматривать отставку Разумкова на этой неделе.

Как сообщил нардеп от пропрезидентской партии Даниил Гетманцев, его фракция хотела бы выставить вопрос по спикеру на голосование на этой неделе, но есть регламент, которого следует придерживаться.

"Мы будем идти по букве регламента, не будем его нарушать, поэтому сейчас проводим консультации, когда вопрос будет в повестке дня", - заявил Гетманцев.