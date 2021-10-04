Политика В ЕС ответили на слухи об отмене безвиза для Украины

2021-10-04 16:40

Глава Группы поддержки Украины в Европейской комиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕС Катарина Матернова подтвердила, что отмена безвизового режима для Украины даже не стоит на повестке дня.

Об этом пишет Европейская правда.

Так, по словам Матерновой, на данный момент Европейский Союз не рассматривает возможность отмены безвизового режима для украинцев, несмотря на критику со стороны Европейской палаты аудиторов по поводу неполного выполнения критериев безвизового режима.

"Отвечу прямо: безвизовый режим для Украины заслужен, это еще и результат выбора Украиной европейского будущего. Поэтому либерализация визового режима является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичными устремлениями", – объяснила она.

При этом в теории Еврокомиссия не исключает ни одного из вариантов.

"Мы продолжим мониторинг антикоррупционных критериев в рамках «механизма приостановления безвизового режима», который включает в себя непрерывную реализацию показателей либерализации и предоставление рекомендаций", – добавила Матернова.

Отметим, что на прошлой неделе ряд СМИ сообщили, что отдельные государства ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой в связи с серией злоупотреблений со стороны граждан этих стран.