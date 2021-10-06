Политика Миграционная война Лукашенко: поток нелегальных мигрантов из Польши хлынул в Германию

2021-10-06 14:00

За при попытке незаконно пересечь границу немецкой федеральной земли Саксония с Польшей за последние дни были задержаны 76 иностранцев, сообщила федеральная полиция в Людвигсдорфе.

По ее данным, это граждане Сирии, Ирана и Йемена, все были взяты под стражу. Кроме того, задержаны три человека, пытавшиеся переправить беженцев в Германию, один из них помещен в следственный изолятор.

Напомним, но прошлой неделе федеральная полиция Германии вновь заявила о росте числа мигрантов на границе с Польшей. С начала кризиса по конец сентября текущего года задержаны в общей сложности 1556 нелегально въехавших мигрантов, причем 225 нелегальных пересечений границы было зарегистрировано в августе, 1305 - в сентябре.

Большинство нелегалов, согласно этим данным, являются гражданами Ирака. Кроме того, среди задержанных - выходцы из Сирии, Ирана и Йемена.