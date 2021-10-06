Политика Пять стран Евросоюза начали совместное разбирательство по факту рекордного завышения цены на газ

2021-10-06 09:02

Пять стран Евросоюза намерены совместными усилиями выяснить причины рекордного скачка цен на газ в Европе, а также установить прозрачные правила игры на энергорынке. Об этом говорится в совместном заявлении Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции, которое опубликовал журналист Bloomberg Хавьер Блас в Twitter.

В заявлении сказано, что "следует понять почему текущие газовые контракты европейского рынка оказались недостаточны".

Страны также призвали установить общие для Европы правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен.

Кроме того, они предложили повысить координацию при покупках с целью улучшения общих позиций.

В документе отмечается, что это совместное заявление министров экономики и финансов вышеупомянутых стран.

subscriber subscriber

Еще по теме

В «Нафтогазе» придумали как пережить отопительный сезон

2021-10-05 20:00

Украинцам массово завышают показатели счетчиков газа, что делать и куда обращаться: "Очередной шантаж"

2021-10-05 18:20

В Украине станет больше товаров, которые нельзя возвращать в магазин

2021-10-05 18:00

Регулятор ЕС поддержал применение бустерной дозы вакцины Pfizer

2021-10-04 20:20

Еще новости в разделе "Политика"

Срочная отставка Дмитрия Разумкова: нардепы уже включили этот вопрос в повестку дня на 7 октября

2021-10-06 10:11

Пять стран Евросоюза начали совместное разбирательство по факту рекордного завышения цены на газ

2021-10-06 09:02

Украина и НАТО могут восстановить баланс безопасности в Черном море, - Кулеба

2021-10-05 19:00

Разумков заявил о наличии "своей команды" в Раде

2021-10-05 18:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Срочная отставка Дмитрия Разумкова: нардепы уже включили этот вопрос в повестку дня на 7 октября 2021-10-06 10:11
Пять стран Евросоюза начали совместное разбирательство по факту рекордного завышения цены на газ 2021-10-06 09:02
Украина и НАТО могут восстановить баланс безопасности в Черном море, - Кулеба 2021-10-05 19:00
Разумков заявил о наличии "своей команды" в Раде 2021-10-05 18:40