Политика Жан Беленюк решил продать олимпийскую награду

2021-10-06 19:20

Украинский спортсмен Жан Беленюк решил продать единственную золотую медаль сборной Украины на Олимпиаде в Токио. Деньги он решил передать на помощь больным детям

Украинский спортсмен и народный депутат Жан Беленюк принял решение прдать золотую медаль, которую он завоевал в Токио.

Об этом атлет написал на своей странице в социальном сервисе Instagram.

Спортмен отметил, что наградаявляется гордостью всей страны. Однако, Беленюк решил, что медаль не должна просто лежать на полке. Спортсмен решил выставить ее на аукцион.

Все вырученные от продажи деньги Жан Беленюк пообещал отдать больным детям.