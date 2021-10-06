Политика Арахамия прокомментировал скандал с офшорами Зеленского и назвал вывод капиталов "нормальным" процессом

2021-10-06 20:20

Глава фракции монобольшинства в парламенте Давид Арахамия заявил, что офшорная практика – это нормальный процесс для бизнеса и как явление имеет две стороны: положительную и отрицательную. Сам он до политической деятельности также имел дело с офшорами, а сейчас этим занимается супруга нардепа.

Так Арахамия прокомментировал расследование "Слідство.info" о выведении президентом Владимиром Зеленским своего многомиллионного проекта "Квартал 95" в офшорные зоны, передает "Украина 24". Сомнительная схема тогдашнего шоу- и бизнесмена мгновенно разрослась до международной сенсации.

"Я еще не смотрел, честно говоря. Но я так понял, что речь идет про историю 9-летней давности, когда он занимался бизнесом. Ну я не вижу ничего плохого, это нормальный процесс. У меня, кстати, тоже было много офшоров, я это указывал в декларации и не скрывал. И сейчас на супруге один офшор на Сейшелах", – указал Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Он подчеркнул, что офшоры позволяют вывести бизнес в международную юрисдикцию и защищать свои права и прибыль в европейских судах. Это, по словам нардепа, их основное преимущество и положительная сторона.

"Если вы посмотрите рейтинг топ-100 миллиардеров, то вы увидите, что у них есть хотя бы одна офшорная компания, на которой есть какое-то имущество, защищенное, например, британским правом. Но есть здесь и негативная сторона: это попытка уклониться от уплаты налогов", – заметил Арахамия.

Руководитель президентской фракции обратил внимание, что, как раз, с этим борются представители "Слуги народа" и первыми вынесли на голосование законопроект, который пресекает практику сокрытия налогов от государства посредством офшорных стран. Он вступит в силу уже с 1 января 2022 года.

"Документ легализует офшорный бизнес и вам не нужно будет его скрывать. Все будет официально: главное, если вы заработали деньги в Украине, вы должны здесь же заплатить налоги. Вот и все. Тогда не будет вот этой негативной стороны", – заключил народный депутат.