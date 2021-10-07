Политика Собрался в президенты? Разумков интересно ответил на вопрос об амбициях

2021-10-07 16:20

Дмитрий Разумков, вероятно, раздумывает о том, чтобы баллотироваться на следующие президентские выборы.

Об этом он сообщил на брифинге после увольнения.

На вопрос, есть ли теперь у него президентские амбиции, бывший спикер ответил неоднозначно.

"Президентские выборы ведь еще не начались. Но раньше все что говорили? Говорили, что из главы парламента никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали (улыбается), а дальше посмотрим", - сказал Разумков.

Журналисты уточнили, свидетельствует ли такой ответ о его намерениях стать президентом, однако он продолжил говорить намеками.

"Предохранитель относительно главы парламента, который никогда не становился президентом, сегодня Рада убрала", - добавил политик.