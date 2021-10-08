Политика Внучка диктатора Муссолини набрала большинство голосов на выборах в горсовет Рима

2021-10-08 17:29

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини 47-летняя Ракеле Муссолини набрала большинство голосов на выборах в городской совет Рима.

Как сообщила The Guardian, Ракеле удалось обойти всех кандидатов и заручиться поддержкой свыше 8 тысяч избирателей, получив место депутата столичного горсовета. Интересно, что в 2016 году, на прошлых выборах, на которых она также выиграла, Муссолини набрала 657 голосов.

Издание отмечает ее нынешнюю победу, как рекорд, учитывая низкую явку на выборах жителей столицы Италии.

При этом сама Ракеле связала свой успех с "упорным трудом, а не с ее фамилией".

"Если я ношу фамилию Муссолини, это не означает автоматически, что я преступница или криминальный элемент. Человек важнее фамилии", - прокомментировала политик свою победу.

Отмечается, что Ракеле назвали в честь первой жены диктатора Бенито Муссолини, она является дочерью покойного джазового музыканта Романо Муссолини.