Политика Сегодня в Верховной Раде пройдет голосование за нового спикера - есть три кандидата

2021-10-08 08:26

Верховная Рада проведет голосование за кандидатов на должность председателя парламента в пятницу, 8 октября.

Фракции и народные депутаты предложили пять кандидатур на должность председателя парламента. Фракция "Слуга народа" делегировала на эту должность действующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, "Голос" – Ярослава Железняка, "Европейская солидарность" - Яну Зинкевич.

Член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко предложил на этот пост внефракционного депутата Гео Лероса, а тот в свою очередь выдвинул кандидатуру Гончаренко. Позже Железняк и Лерос сняли с рассмотрения свои кандидатуры.

Напомним, в четверг после отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады в парламенте началась процедура избрания нового спикера. Однако завершить ее нардепы не успели. Регламент предусматривает, что в четверг пленарное заседание длится до 15:00 с возможностью продлить его только на 15 минут.

 

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