Политика ЕС поможет Украине подготовиться к "газовой войне" с Россией

2021-10-12 21:20

Еврокомиссия рассматривает сценарии обеспечения Украины газом

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с украинскими экспертами изучает различные сценарии того, как могут развиваться события вокруг поставок газа в Украину.

Об этом она сказала на пресс-брифинге по итогам 23-го саммита Украина-ЕС, который состоялся сегодня, 12 октября , в Киеве.

"Я понимаю обеспокоенность Украины по поставкам газа, учитывая гораздо меньшие поставки газа от" Газпрома ". Это тема не только на эту зиму, но и на последующие зимы, и поэтому Комиссия вместе с украинскими экспертами изучает сейчас различные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки для Украины ", - сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии также заверила, что ЕС продолжит тесное сотрудничество с Украиной для того, чтобы увеличить мощности газоснабжения стран-членов ЕС. В частности, отметила она, это качается объемов реверса газа через ГТС Словакии.

В свою очередь президент Европейского совета Шарль Мишель поднял вопрос хранения газа в хранилищах Украины.

Он подчеркнул, что в вопросах энергетики задействованы разные геополитические интересы.

"На следующей неделе Евросовет будет обсуждать этот вопрос и должно быть принято политическое решение всеми 27 странами членами ЕС - как сотрудничать с национальными правительствами, чтобы мы достигли общего блага ... И вопрос хранения газа в газохранилищах Украины, например, можем ли мы начать координацию усилий с Украиной по этому вопросу. Будем поддерживать интенсивный канал сотрудничества с Украиной по этому вопросу ", - сказал Шарль Мишель.