Политика Песков рассказал, что нужно Украине для сохранения транзита газа

2021-10-13 21:20

Украина может сохранить транзит газа из РФ, если сделает конкурентоспособные коммерческие предложения и сама договорится со странами Европы о прокачке газа по своей ГТС.

В этом случае Москва готова выполнять договоренности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «РИА Новости» в среду, 13 октября.

По его словам, Россия готова поставлять газ, и если Украина даст конкурентные предложения, то работу продолжат.

«Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», — заявил он.

В то же время на вопрос о том, к кому обращаться Украине, чтобы нарастить транзит газа, он ответил — в европейские компании.

«Именно эти компании могут заключить с российским монополистом новые долгосрочные соглашения с увеличенными объемами с учетом растущих потребностей в голубом топливе.

То есть чтобы что-то транспортировать через территорию Украины, нужно чтобы это кто-то купил. И это как раз наши покупатели в Европе», — добавил Песков.

Ранее мы писали, что по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, после прекращения действующего контракта на транзит газа из России украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита минимум на 15 лет.

Этому могут поспособствовать ограничения против «Северного потока-2».