Политика Талибан добивается от США исключения своих представителей из списка террористов

2021-10-15 12:46

Назначенный талибами министр информации и культуры во временном афганском кабмине Хайрулла Хайрхва призвал США исключить представителей "Талибана" из списков террористов.

"Американцы должны пересмотреть свои взгляды относительно включения представителей "Талибана" в списки террористов. Они используют наличие наших функционеров в этих списках как инструмент давления на правительство Афганистана. Мы призываем их придерживаться дипломатических методов, поскольку, на мой взгляд, это все равно не принесет им никакой пользы в будущем", - заявил Хайрхва в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Также представитель Талибана призвал американцев дать им возможность "служить своему народу".

"Если США не исключат представителей "Талибана" из этих списков, это вернется к ним, поскольку они не сдержат данные нам обещания. Мы уже выполнили все свои обязательства, а международное сообщество до сих пор нет", - сказал Хайрхва.

В очередной раз он указал на то, что на афганской территории отсутствует какая-либо террористическая угроза, в частности со стороны группировки "Исламское государство".

Целый ряд представителей сформированного "Талибаном" временного правительства Афганистана находится под международными санкциями или включен в список террористов в некоторых странах.