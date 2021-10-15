Экономика ЕС впервые пошел на серьезные уступки Великобритании - предлагают отменить таможенные проверки

2021-10-15 14:47

Евросоюз предложил Великобритании серьезные уступки по режиму ввоза товаров в Северную Ирландию, что приведет к отмене около 80% проверок на продукцию, продающуюся в супермаркетах.

Как сообщает ЕП со ссылкой на The Guardian, предложения объявил еврокомиссар Марош Шефчович, ответственный за вопросы Brexit, в надежде найти выход из затянувшегося спора вокруг протокола по Северной Ирландии — части соглашения о выходе Британии из ЕС.

Североирландский протокол регламентирует перемещение товаров в регионе так, чтобы не создавать границы между Ирландией и Северной Ирландией (что является частью соглашения Страстной пятницы, положившего конец многолетнему конфликту в регионе). Для этого Северную Ирландию оставили в едином рынке, а таможенную границу сместили в порты. Это в свою очередь вызвало проблемы с цепочками поставок и большое недовольство юнионистов и лоялистов, которые увидели в этом фактически посягательство на принадлежность региона к Соединенному Королевству.

На пресс-конференции Марош Шефчович представил четыре документа с предложениями от ЕС, отметив, что в Брюсселе готовы дополнительно обсуждать детали с Лондоном.

Новые предложения Брюсселя называют значительной уступкой, поскольку это отменяет таможенные проверки для около 80% товаров, продающихся в суперпаркетах, включительно с колбасными изделиями, по поводу которых шли наиболее ожесточенные споры.

Фуры, следующие со смешанными грузами (например, мясо-колбасными изделиями, молочной продукцией и кондитерскими изделиями) должны будут позаботиться об одном санитарном сертификате для каждой поездки, а не каждой линейки продукции. Кроме того, часть товаров отнесут к «группе, не представляющей риска», что тоже сократит количество необходимой документации для прохождения границы в Ирландском море.

В обмен на эти уступки, от Британии хотят, чтобы пункты контроля работали должным образом и должностные лица ЕС имели доступ к данным о проверках в реальном времени.