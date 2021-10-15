Политика Джо Байден неожиданно передумал вводить санкции против газопровода Северный поток-2

2021-10-15 09:01

Президент США Джо Байден не планирует вводить санкции против российского газопровода Северный поток-2. Администрация не рассматривает такие варианты во время его президентства.

По данным западных медиа, администрация Байдена не намерена вводить санкции, как того добивается Конгресс и сенатор-республиканец Тед Круз. В частности, Круз затягивает утверждение семи американских послов и таким образом пытается добиться введения мер против Северного потока-2.

Politico со ссылкой на два источника отмечает, что Белый дом выходил на связь с сенатором, который подчеркнул, что администрация Байдена юридически уполномочена вводить санкции. В ответ на это Белый дом ясно дал понять, что санкции во время президентства Байдена не будут введены.

Отметим, США ввели санкции против нескольких компаний-участниц проекта Северный поток-2, но не против компании-оператора. Вашингтон считает, что более радикальные меры могут ухудшить отношения с Германией.

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