Политика Выяснилось, что официальный Киев даже не обращался к Грузии с запросом о выдаче Саакашвили

2021-10-15 15:48

Офис генерального прокурора Украины не обращался к Грузии с запросом о выдаче имеющего украинский паспорт экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

"На данный момент ходатайства украинских органов досудебного расследования в Департамент международно-правового сотрудничества офиса генерального прокурора о выдаче М. Саакашвили не поступали, а поэтому к компетентным органам Грузии офис генерального прокурора с таким запросом не обращался", - сообщают УН со ссылкой на официальный ответ офиса генпрокурора.

В ведомстве пояснили, что, согласно закону, ходатайство о выдаче лица Украине готовит следователь или прокурор, который осуществляет надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования. Еще одним субъектом такого ходатайства может быть суд, который рассматривает дело или которым вынесен соответствующий приговор.

Ранее в Госпогранслужбе заявили, что проводят проверку факта пересечения границы Украины Михаилом Саакашвили. СМИ сообщали, что Саакашвили попал в Грузию, спрятавшись в кабине трейлера.