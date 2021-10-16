Политика Данилов раскрыл важную деталь секретного Плана обороны Украины

2021-10-16 12:30

 

На заседании СНБО от 15 октября впервые в истории был утвержден План обороны Украины. Глава ведоомства Алексей Данилов прокомментировал принятие документа.

Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Секретарь СНБО подчеркнул, что документ является секретным и будет реализован в случае войны. Хотя Данилов уточнил некоторые детали. Известно, что украинский лидер Владимир Зеленский поручил разработку Плана обороны в начале президентства, так что над документом работали эти два года.

"Члены СНБО, естественно, видели этот документ. Он совершенно секретный. Это не документ, который появился за день-два ... Над планом работали 2 года по поручению президента Украины. Он достаточно фундаментальным документом. .. Но это на время войны, поэтому он и называется - план обороны", - рассказал Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, в документе содержатся пункты о кибер- и информационной безопасности, а также предусмотрен план действий и полное взаимодействие всех органов центральной власти, местной власти и военных. Утвержденный документ, в том числе, имеет отношение к применению закона о территориальной обороне.

"Все эти компоненты сведены в единую систему координат", - пояснил Данилов и добавил, что в Украине будут предусмотрены обязательные военные учения по поручения президента.

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