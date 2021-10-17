Политика Витренко: Путин нервничает из-за "Северного потока-2", суточные объемы транзита газа упали вдвое

2021-10-17 12:30

 

Президент РФ Владимир Путин нервничает из-за того, что "Северный поток-2" до сих пор не запущен. Это заметно по тому, что транзит газа через Украину сокращается.

Об этом сообщает РБК-Украина со на слова главы "Нафтогаза" Юрия Витренко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"В прошлом году было забронировано для транзита 65 млрд (кубометров газа - ред.), а в этом году 40. Это более чем в полтора раза меньше. А если мы посмотрим на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали в два раза. Было в начале года 182 млн (кубометров газа - ред.) в сутки, а сейчас меньше ста, примерно 80", - заявил он.

Также, по словам Витренко, "Путин нервничает, потому что он понимает, что этот шантаж, который он запустил по Европе, не работает, и ему не удается запустить "Северный поток-2", пока он построен. Именно из-за того, что мы доказываем всем, что Путин использует газ как оружие".

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Алексей Данилов, Андрей Илларионов, Максим Немчинов и другие эксперты рассказывают украинцам, как на самом деле чувствует себя Саакашвили и когда его отпустят на волю, почему области объявляют чрезвычайную газовую ситуацию и будет ли тепло в домах этой зимой. Также зрителям скажут, против кого направлены новые санкции СНБО и будут ли они эффективными.

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