Политика Сколько дней украинцы будут отдыхать в этом «особенном» ноябре: список дат

2021-10-17 14:00

В ноябре 2021 года большинство украинцев будут отдыхать восемь дней, следующий месяц в отличие от октября не порадует дополнительными выходными

Тем не менее в ноябре не обойдется без праздников. О том какие важные даты ждут украинцев, сколько дней придется работать, читайте ниже.

Интересно, что в Украине обычно всего четыре месяца без дополнительных выходных, и ноябрь является одним из таких. Также это февраль, июль и сентябрь. Иногда к ним присоединяется и апрель, это происходит когда Пасха поздняя и отмечается в мае.

В ноябре будет 30 календарных дней, из которых 22 - рабочих и 8 выходных. Дополнительные дни для отдыха в этом месяце не предусматриваются.

Выходными в последний месяц осени будут: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

Среди важных дат ноября можно выделить:

6 ноября - Димитриевская родительская суббота;

9 ноября - Дeнь украинской письменности и языка;

17 ноября - Международный день студентов;

27 ноября - День памяти жертв голодоморов;

28 ноября - Начало Рождественского поста.